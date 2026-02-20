Fabio Pisacane ha annunciato che Folorunsho non giocherà contro la Lazio, a causa di un infortunio. Durante la conferenza stampa, l’allenatore del Cagliari ha spiegato anche le condizioni di Mina e Mazzitelli, che sono in dubbio. Il tecnico ha sottolineato che la squadra si prepara con attenzione alla partita di domani, cercando di compensare le assenze con la determinazione dei giocatori disponibili. I rossoblù si allenano con concentrazione in vista dell’incontro al Sardegna Arena. La sfida si gioca domani alle 20:45.

Juventus, un senatore al passo d’addio: potrebbe lasciare i bianconeri in estate! Svelata la sua prossima destinazione Leao a CBS svela il clamoroso retroscena: «Mi voleva l’Inter, ma dopo la chiamata di Maldini.Vi racconto cosa successe» Calciomercato Juventus: 6 colpi a parametro zero in estate. Quali sono i nomi gratis nella lista di Comolli e Ottolini, ultimissime Calciomercato Roma: decisione presa per il rinnovo di Mancini. Cosa sta succedendo davvero nell’operazione con il difensore Juventus, un senatore al passo d’addio: potrebbe lasciare i bianconeri in estate! Svelata la sua prossima destinazione Cessione Lazio: offerta faraonica dal Qatar da oltre 600 milioni di euro! La risposta di Lotito non si è fatta attendere Infortunio Zielinski: Chivu può sorridere, arrivano notizie importantissime verso Lecce Inter! Cosa è accaduto oggi in allenamento Saviano rincara la dose: «Finché la dirigenza dell’Inter rimarrà al suo posto, il calcio italiano non potrà mai recuperare la dignità essenziale a costruire esempi virtuosi nella società!» UEFA FIFA denunciate alla Corte Penale Internazionale per complicità in crimini di guerra.🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Conferenza stampa Pisacane alla vigilia di Cagliari Lazio: «Folorunsho non sarà della partita, ecco come stanno Mina e Mazzitelli»

Leggi anche: Pisacane: «Folorunsho fuori, aggiornamenti su Mina e Mazzitelli per Cagliari-Lazio»

Leggi anche: Cagliari, Pisacane in conferenza alla vigilia del Lecce: «Mina sta bene, ecco chi gioca al posto di Gaetano. Sulle simulazioni nel calcio…»

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.