Conferenza stampa Pisacane alla vigilia di Cagliari Lazio | Folorunsho non sarà della partita ecco come stanno Mina e Mazzitelli
Fabio Pisacane ha annunciato che Folorunsho non giocherà contro la Lazio, a causa di un infortunio. Durante la conferenza stampa, l’allenatore del Cagliari ha spiegato anche le condizioni di Mina e Mazzitelli, che sono in dubbio. Il tecnico ha sottolineato che la squadra si prepara con attenzione alla partita di domani, cercando di compensare le assenze con la determinazione dei giocatori disponibili. I rossoblù si allenano con concentrazione in vista dell’incontro al Sardegna Arena. La sfida si gioca domani alle 20:45.
Juventus, un senatore al passo d’addio: potrebbe lasciare i bianconeri in estate! Svelata la sua prossima destinazione Leao a CBS svela il clamoroso retroscena: «Mi voleva l’Inter, ma dopo la chiamata di Maldini.Vi racconto cosa successe» Calciomercato Juventus: 6 colpi a parametro zero in estate. Quali sono i nomi gratis nella lista di Comolli e Ottolini, ultimissime Calciomercato Roma: decisione presa per il rinnovo di Mancini. Cosa sta succedendo davvero nell’operazione con il difensore Juventus, un senatore al passo d’addio: potrebbe lasciare i bianconeri in estate! Svelata la sua prossima destinazione Cessione Lazio: offerta faraonica dal Qatar da oltre 600 milioni di euro! La risposta di Lotito non si è fatta attendere Infortunio Zielinski: Chivu può sorridere, arrivano notizie importantissime verso Lecce Inter! Cosa è accaduto oggi in allenamento Saviano rincara la dose: «Finché la dirigenza dell’Inter rimarrà al suo posto, il calcio italiano non potrà mai recuperare la dignità essenziale a costruire esempi virtuosi nella società!» UEFA FIFA denunciate alla Corte Penale Internazionale per complicità in crimini di guerra.🔗 Leggi su Calcionews24.com
Leggi anche: Pisacane: «Folorunsho fuori, aggiornamenti su Mina e Mazzitelli per Cagliari-Lazio»
Leggi anche: Cagliari, Pisacane in conferenza alla vigilia del Lecce: «Mina sta bene, ecco chi gioca al posto di Gaetano. Sulle simulazioni nel calcio…»Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Cagliari, Pisacane attacca Chivu: Sentito le sue parole, così si perde credibilità; Pisacane: Contro il Lecce sarà una battaglia, ma non un match point. Mina ci sarà, out Gaetano e Zé Pedro; Cagliari, Pisacane: Col Lecce conteranno dettagli e letture. Mina ok, Gaetano-Zé Pedro out; Cagliari-Lecce, Pisacane: Mina sarà in campo.
Conferenza stampa Pisacane: «Mina sta bene, ma non ci saranno Gaetano e Zé Pedro. Su Albarracin dico che…»Conferenza stampa Pisacane: l’allenatore del Cagliari interviene in vista della partita contro il Lecce dell’ex Eusebio Di Francesco Fabio Pisacane oggi dal CRAI Sport Center di Assemini presenta la s ... cagliarinews24.com
Cagliari, la conferenza stampa di Fabio Pisacane: il tecnico dei sardi si esprime così alla vigilia del match di campionato contro il LecceCagliari, la conferenza stampa di Fabio Pisacane: il tecnico dei sardi si esprime così alla vigilia del match di campionato contro il Lecce La conferenza stampa di Fabio Pisacane alla vigilia di Cagli ... calcionews24.com
Cagliari-Lazio: le probabili formazioni e dove vedere la partita ift.tt/EM7eP3k x.com
Semih Kiliçsoy è l’arma del Cagliari per domare la Lazio di Sarri - facebook.com facebook