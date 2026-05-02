Alla vigilia della partita tra Sassuolo e Milan, il tecnico dei neroverdi ha sottolineato l’importanza di mantenere un livello di prestazione elevato per ottenere un risultato positivo. Durante la conferenza stampa, ha affermato che senza uno sforzo consistente, uscirebbero con le mani vuote. Ha anche commentato le sfide che attende la squadra e la necessità di affrontare il match con concentrazione e determinazione.

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© Calcionews24.com - Conferenza stampa Grosso alla vigilia di Sassuolo Milan: «Sappiamo che il livello da mettere dentro deve essere alto altrimenti esci a mani vuote»

La conferenza stampa di Mister Grosso prima di Sassuolo-Fiorentina

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