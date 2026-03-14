Conferenza stampa Grosso alla vigilia di Sassuolo Bologna | Percorso importante Matic a disposizione Volpato è forte ma…

Alla vigilia del match tra Sassuolo e Bologna, il tecnico Fabio Grosso ha tenuto una conferenza stampa per presentare la sfida. Ha riferito che il percorso della squadra è stato importante finora e ha annunciato che Matic sarà disponibile per la partita. Ha anche commentato che Volpato ha qualità, ma ha preferito non approfondire ulteriormente.

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