Conferenza stampa Grosso alla vigilia di Udinese Sassuolo | Han messo in difficoltà tante squadre in casa ecco cosa dovremo essere bravi a fare

Fabio Grosso ha parlato oggi in conferenza stampa prima della partita tra Udinese e Sassuolo, perché vuole preparare la squadra a una sfida difficile. Grosso ha ricordato che l’Udinese ha già messo in difficoltà molte squadre in casa e ha sottolineato l’importanza di essere cresciuti in concentrazione e determinazione. Nella sua voce si percepisce la volontà di far meglio, soprattutto in un momento in cui ogni punto conta molto.