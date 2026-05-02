Conferenza stampa Allegri alla vigilia di Sassuolo Milan | Dispiaciuti per l’infortunio di Modric Differenze con Psg Bayern? Se la palla sta in campo 3 minuti…

Alla vigilia della partita tra Sassuolo e Milan, l’allenatore del club lombardo ha commentato l’infortunio di uno dei suoi giocatori più esperti, esprimendo dispiacere per l’accaduto. Ha inoltre parlato delle differenze tra le competizioni europee e il campionato italiano, sottolineando come il possesso del pallone possa cambiare rapidamente il corso della partita. La conferenza si è concentrata sui temi principali che coinvolgono la squadra in vista della sfida.

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