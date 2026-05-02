Conferenza Allegri pre Sassuolo-Milan in diretta | Live PM

Alle ore 13:45, nel centro sportivo di Milanello, si tiene la conferenza stampa di Massimiliano Allegri prima della partita tra Sassuolo e Milan. L’allenatore risponde alle domande dei giornalisti riguardo alla formazione, alle strategie e alle ultime novità della squadra in vista dell’incontro. L’evento viene trasmesso in diretta e rappresenta un momento chiave per conoscere le intenzioni del tecnico prima della sfida.

Mancano sempre meno punti per raggiungere l'obiettivo stagionale per il Milan: dopo lo 0-0 contro la Juventus, al Diavolo servono 6 punti per la qualificazione matematica alla prossima Champions League. I rossoneri si preparano alla partita della 35^ giornata della Serie A 2025-2026: domani, domenica 3 maggio, alle ore 15:00, al 'Mapei Stadium' di Reggio Emilia, infatti, il Milan sfiderà il Sassuolo di Fabio Grosso. Servono tre punti per avvicinarsi ancora di più all'obiettivo finale. Attualmente, il Milan è terzo in classifica, a quota 67 punti, con 6 punti di vantaggio sulle squadre che si trovano al momento al quinto posto (ovvero Roma e Como).🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Conferenza Allegri pre Sassuolo-Milan in diretta | Live PM Milan-Como: l'intervista di Allegri a Sky Sport | Serie A Notizie correlate La conferenza stampa di Allegri pre Milan-Parma in diretta | LIVE PMArchiviato il pareggio interno (1-1) contro il Como, il Milan di Massimiliano Allegri è chiamato ad un'altra partita molto importante per la... La conferenza stampa di Allegri pre Lazio-Milan in diretta | Live PmArchiviata la vittoria nel derby contro l'Inter grazie al gol di Estupinan, il Milan di Massimiliano Allegri è chiamato a dare continuità per la zona... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Allegri, la conferenza stampa pre-partita in Diretta Streaming | DAZN IT; AC Milan-Juventus, Serie A Enilive 2025/2026: la conferenza stampa della vigilia di Mister Massimiliano Allegri; Verona-Milan, Allegri in conferenza: ecco quando parlerà il tecnico; Milan, Allegri: Non rispondo a Conte. Ecco a cosa si riferisce. Sassuolo-Milan, Allegri in conferenza stampa: seguila LIVELe dichiarazioni del tecnico livornese alla vigilia del match di campionato, che si giocherà domani pomeriggio a Reggio Emilia ... milanlive.it MN - Sassuolo-Milan, domani la conferenza stampa di mister AllegriQuattro partite, sei punti da conquistare per assicurarsi un posto alla prossima edizione della Champions League. Mister Allegri chiede a tutti di rimanere con i piedi per terra per rendere positiva.. milannews.it Domani la conferenza stampa di Allegri da Milanello alla vigilia di Sassuolo-Milan: i dettagli - facebook.com facebook Domani la conferenza stampa di Allegri da Milanello alla vigilia di Sassuolo-Milan: i dettagli x.com