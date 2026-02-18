Ancora fiamme nella notte auto distrutta da un rogo | si indaga

Nella notte, un incendio ha devastato una Fiat Panda nel centro di Brindisi, causando danni gravi all’auto e preoccupando i residenti. Le fiamme si sono propagate rapidamente, alimentate dal vento, e i vigili del fuoco sono intervenuti sul posto per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Le cause dell’incendio sono ancora da chiarire, ma si sospetta un cortocircuito. Gli investigatori stanno esaminando i dettagli per capire cosa abbia scatenato il rogo.

BRINDISI - Ancora fiamme nella notte, nel centro abitato. Una Fiat Panda è stata distrutta da un incendio. È accaduto in via Lucrezio Caio, a Brindisi. I vigili del fuoco del comando di Brindisi sono intervenuti poco prima della mezzanotte, domando le fiamme ed evitando ulteriori danni. L'auto era parcheggiata per strada, adiacente a un marciapiede. Sul posto, anche i carabinieri. Si indaga per capire se l'incendio sia stato doloso o meno. BrindisiReport è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato.🔗 Leggi su Brindisireport.it Auto in fiamme nella notte: si indaga sulle cause del rogoQuesta notte, in via Gioberti a Torino, una Ford C Max è andata a fuoco. Leggi anche: Castiglion Fiorentino, auto distrutta dalle fiamme: secondo rogo nella notte a Lucignano The Time Machine | A Journey Through Time and Space Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Ancora fiamme nella notte, auto distrutta da un rogo: si indaga; Ancora un’auto in fiamme, nella notte, in provincia di Lecce. Indagano i carabinieri; Auto data alle fiamme nella notte a Regio Parco, cresce la tensione tra i residenti (FOTO&VIDEO); Incendio a Domodossola, palazzina in fiamme nella notte. Napoli: in fiamme lo storico Teatro Sannazaro, la cupola crolla sulla plateaAGI - Incendio nella notte a Napoli nel centrale quartiere di Chiaia. La zona interessata è quella del teatro Sannazaro. Sul posto i vigili del fuoco impegnati nelle operazioni di spegnimento del rogo ... msn.com Ancora un’auto in fiamme, nella notte, in provincia di Lecce. Indagano i carabinieriGalatone (Lecce) – Ancora un’auto in fiamme, nella notte, in provincia di Lecce. Stavolta l’allarme è scattato poco dopo le ore 2, quando una squadra di ... corrieresalentino.it Fiamme nella notte a Merano. L'anziana si era rifugiata sul balcone dove è stata recuperata dai vigili del fuoco facebook Napoli, incendio nella notte nel quartiere Chiaia: in fiamme la cupola del Teatro Sannazaro x.com