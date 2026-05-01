È stato pubblicato un nuovo bando di concorso per assunzioni di sanitari e tecnici presso l’Arcs di Udine, promosso dall’Azienda regionale di coordinamento per la salute del Friuli Venezia Giulia. La selezione prevede specifici requisiti e una data di scadenza per la presentazione delle domande, offrendo opportunità di lavoro nel settore pubblico della regione. I dettagli relativi ai requisiti e alle modalità di partecipazione sono stati resi ufficiali dall’ente.

Nuove opportunità di lavoro nella sanità pubblica con il concorso indetto dall’Azienda regionale di coordinamento per la salute del Friuli Venezia Giulia. Il bando prevede l’assunzione di 33 professionisti tra profili sanitari e tecnici, con contratti a tempo pieno e indeterminato. Si tratta di una selezione mirata, rivolta a figure altamente specializzate, che potranno essere inserite nelle strutture del Servizio sanitario regionale. Quali sono i profili richiesti. Il bando prevede complessivamente 33 posti, distribuiti tra diverse figure professionali sanitarie e tecniche. Nel dettaglio, sono disponibili: 11 posti per terapista della neuro-psicomotricità dell’età evolutiva;.🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Concorso sanitari e tecnici all’Arcs di Udine, i requisiti e la scadenza

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