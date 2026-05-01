Mussolini morto sul lavoro Pelù shock al Concertone | scoppia il caso

Durante il Concertone del Primo Maggio, il cantante ha pronunciato una frase che ha suscitato molte reazioni. L’affermazione, riferita a Mussolini, è stata pronunciata dal palco mentre il cantante si trovava con la band storica dei Litfiba. La frase ha causato immediatamente reazioni tra il pubblico e sui social, portando a discussioni sulla scelta delle parole e sul contesto in cui sono state pronunciate. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata successivamente.

Il ritorno di Piero Pelù sul palco del Concertone del Primo Maggio, insieme alla formazione storica dei Litfiba, si è trasformato in uno degli interventi più discussi della serata. Non solo musica, ma un vero e proprio show politico, scandito da dichiarazioni forti e destinate a far discutere, tra storia, attualità e riferimenti diretti ai conflitti in corso. L’artista ha costruito il suo intervento alternando ricordi e prese di posizione, partendo da un passaggio dedicato alla tragedia di Chernobyl, a quarant’anni dall’esplosione del reattore numero 4. Pelù ha ricordato il sacrificio dei soccorritori inviati per contenere le radiazioni, sottolineando come ancora oggi non sia chiaro il numero reale delle vittime legate al disastro nucleare.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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