Concertone Primo maggio a Roma la scaletta | da Emma a Geolier fino a Sayf Orari dove vederla conduttori e mobilità

Il Concertone del Primo Maggio di Roma si prepara a tornare con una scaletta ricca di artisti, tra cui Emma, Geolier e Sayf. L'evento si svolgerà nel centro della città e sarà trasmesso in diretta su diverse piattaforme. La manifestazione vedrà la partecipazione di conduttori e incontri tra vari artisti, mentre le autorità hanno previsto specifiche disposizioni per la mobilità e la gestione della folla durante la giornata.