Concertone Primo maggio a Roma la scaletta | da Emma a Geolier fino a Sayf Orari dove vederla conduttori e mobilità

Da ilmessaggero.it 30 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Concertone del Primo Maggio di Roma si prepara a tornare con una scaletta ricca di artisti, tra cui Emma, Geolier e Sayf. L'evento si svolgerà nel centro della città e sarà trasmesso in diretta su diverse piattaforme. La manifestazione vedrà la partecipazione di conduttori e incontri tra vari artisti, mentre le autorità hanno previsto specifiche disposizioni per la mobilità e la gestione della folla durante la giornata.

Torna uno degli appuntamenti musicali e simbolici più attesi dell?anno: il Concertone del Primo Maggio di Roma. Una lunga maratona di musica dal vivo, impegno civile e partecipazione.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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