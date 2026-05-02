Concertone Primo Maggio cosa resta? Arisa che apre con Futura e vola a quote iperuraniche gli affondi di Pelù Delia ‘sbranata’ dai social… Il racconto

“È tornato, poveri noi. Che dirà stavolta?”, paiono chiedersi le statue dei Dottori della Chiesa lassù, sopra la facciata lateranense. Potessero, Tommaso D’Aquino, Basilio e Girolamo si farebbero il segno della Croce. Il diablo è lì sotto, nel buio di San Giovanni. Invecchiato, spelacchiato, martoriato dall’acufene, ma figurati se uno come Pierone, che più di trent’anni fa infilava un preservativo nel microfono di Mollica per beffeggiare il Vaticano, e che molto tempo dopo aveva dipinto Renzi come il body-scout di Gelli, si lascerà scappare la nuova occasione per una botta di satira che neanche Charlie Hebdo. Eccola, a compendio della prima esecuzione live (dopo averla lasciata per quarant’anni nel cassetto) di “17 Re”.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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