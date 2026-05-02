È toccato ad Arisa, con un omaggio a Lucio Dalla sulle note di Futura, inaugurare ufficialmente il Concertone del Primo Maggio in una piazza San Giovanni a Roma. La consueta maratona musicale promossa dai sindacati Cgil, Cisl e Uil - quest'anno focalizzata sul tema del «Lavoro dignitoso» - è entrata nel vivo con la diretta su Rai3 affidata alla conduzione della stessa Arisa insieme a BigMama e all'attore Pierpaolo Spollon. Dalle polemiche sull'esibizione di Delia, alla t-shirt di Levante fino al messaggio di Geolier: cronaca e protagonisti del Concertone.🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Concertone Primo Maggio, cosa è successo: polemiche su Delia, Levante e la maglietta «Mattarella», parodia di BigMama su Povia

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