?? Cosa scoprirai Perché la cantante ha sostituito il termine partigiano con essere umano? Chi ha spinto l'artista a modificare il testo storico del brano? Come si collega questa scelta ai simboli politici visti sul palco? Quali conseguenze ha questa modifica sulla memoria della Resistenza italiana??? In Breve Evento organizzato da CGIL, CISL e UIL in Piazza San Giovanni in Laterano. Oltre quaranta artisti tra cui i Litfiba si sono esibiti sul palco. Contesto di solidarietà verso la Global S .🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Concertone del 1° maggio: Delia cambia Bella Ciao, scoppia il polemicio

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