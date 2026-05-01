Questa sarebbe bella ciao? Delia stravolge il testo al Concertone | scoppia la polemica

Durante il Concertone del Primo Maggio a Roma, una cantante ha interpretato una versione modificata di una celebre canzone, suscitando reazioni contrastanti tra il pubblico e sui social media. La performance si è svolta in piazza San Giovanni e ha attirato l’attenzione per le parole cambiate rispetto alla versione originale. La vicenda ha fatto divampare discussioni su come il testo sia stato rivisitato durante l’evento.

La performance di Delia al Concertone del Primo Maggio a Roma, in piazza San Giovanni, ha acceso un acceso dibattito ben oltre la musica. L’artista ha scelto di interpretare “Bella Ciao”, uno dei brani simbolo della Resistenza italiana, ma con una modifica significativa che non è passata inosservata e ha immediatamente diviso il pubblico. Durante l’esibizione, la cantante ha sostituito la parola “partigiano” con “essere umano”, cambiando uno dei passaggi più iconici del testo. Una scelta che ha suscitato reazioni contrastanti, trasformando in poche ore una performance musicale in un vero e proprio caso mediatico, amplificato dai social. Delia canta Bella Ciao in una versione totalmente stravolta, in mash-up con la musica di Squid Game e senza la parola “partigiano”.🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Questa sarebbe bella ciao?”. Delia stravolge il testo al Concertone: scoppia la polemica Notizie correlate Bella Ciao cambia testo al Concertone: “partigiano” sostituito, polemica su DeliaIl Concertone del Primo Maggio 2026 in piazza San Giovanni in Laterano a Roma ha regalato un momento destinato a far discutere. Leggi anche: Delia cambia il testo di Bella Ciao al Concertone: “Così è più attuale” Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Torre del Greco, la proposta del comune: Intitoliamo una strada a Aniello Scarpati; Sparatoria alla cena di Trump, il manifesto dell'attentatore: Sono un assassino federale gentile. Fermerò questo stupratore. Al Concertone Delia cambia il testo di Bella ciao, esseri umani al posto di partigiani: Nessuna censuraDopo le critiche arrivate per aver cambiato il testo di Bella ciao, sostituendo partigiani con esseri umani, Delia si difende e ... fanpage.it La versione di Delia di Bella Ciao al Concertone: perché «partigiano» è diventato «essere umano»Al Concertone di piazza San Giovanni Delia propone una rilettura di Bella Ciao sostituendo «partigiano» con «essere umano»: motivazioni artistiche, polemiche sui social e il contesto civile della mani ... notizie.it Cosa penso della versione “alternativa” di “Bella ciao” cantata da Delia al Concertone Penso che quando prendi una canzone come “Bella ciao”, ne cambi arbitrariamente le parole e sostituisci “partigiano” con essere umano, significa solo una cosa, la più gr - facebook.com facebook VIDEO NM - Napoli, il punto con Delia Paciello all’esterno del centro sportivo di Castel Volturno @PacielloDelia x.com