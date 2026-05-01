Durante il concerto del Primo maggio in Piazza San Giovanni, un’artista ha cantato ‘Bella ciao’ sostituendo la parola ‘partigiano’ con ‘essere umano’. La sua interpretazione ha scatenato numerose critiche sui social network. Nel frattempo, un altro artista ha preso la parola per esprimere solidarietà alla Palestina con un discorso acceso davanti al pubblico presente. Sono stati fatti appelli pubblici per i diritti di due giovani coinvolti in vicende legali.

La cantante siciliana motiva così la sua scelta: "Penso che fare questo cambio non sia non prendere una posizione, bensì allargare un po'. È stata una mia scelta". Il frontman dei Litfiba: "Teniamo gli occhi puntati su Gaza, sulle ong umanitarie impegnate e sulla Global Flotilla. Liberate Saif e Thiago" È arrivata sul palco di Piazza San Giovanni per il concerto del Primo maggio e ha cantato ‘Bella ciao’. Ma Delia è finita nel mirino dei social dopo la sua esibizione: la cantante siciliana, nella sua interpretazione, ha cambiato la parola “partigiano” con “essere umano”, scatenando una valanga di critiche sui social. C’è chi la accusa di avere rovinato la canzone simbolo dell’antifascismo, chi di averla addirittura “stravolta, in mash-up con la musica di Squid Game”.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Delia canta “Bella ciao” al Concerto del 1° maggio e sostituisce “partigiano” con “essere umano”: valanga di critiche sui social. Pelù infiamma la piazza: “Palestina libera”. Appelloo per Saif e Thiago

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