Il Concertone del Primo Maggio in piazza San Giovanni a Roma si è svolto anche quest’anno, attirando un grande pubblico. Durante l’evento, si sono verificati diversi momenti di tensione e discussioni tra i partecipanti e le forze dell’ordine. Sono stati segnalati anche alcuni interventi delle forze di sicurezza per gestire situazioni di disagio. La manifestazione ha continuato senza interruzioni, confermandosi come uno degli appuntamenti più attesi del calendario annuale.

Il Concertone del Primo Maggio in piazza San Giovanni a Roma si è confermato anche quest’anno molto più di una semplice maratona musicale. L’evento promosso da Cgil, Cisl e Uil, tradizionalmente legato ai temi del lavoro e dei diritti sociali, ha alternato esibizioni artistiche, messaggi politici e momenti destinati a far discutere. L’edizione 2026, dedicata al tema del lavoro dignitoso, è stata aperta da Arisa con un omaggio a Lucio Dalla sulle note di Futura. La cantante, protagonista anche alla conduzione insieme a BigMama e Pierpaolo Spollon, ha inaugurato una lunga giornata seguita in diretta televisiva e sui social. Ma già dalle prime ore, il palco di piazza San Giovanni è diventato terreno di scontro mediatico.🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Concerto primo maggio, è successo di tutto: scoppia la polemica

Elodie, tensione al concerto: toglie bruscamente il cellulare ad un fan - La volta buona 27/11/2025

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