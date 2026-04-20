Concerto del Primo Maggio in piazza | tutto pronto a Latina

A Latina si avvicina il tradizionale concerto del Primo Maggio, evento che si svolgerà nel centro della città in occasione della festa dei lavoratori. La manifestazione prevede l’esibizione di giovani artisti e sarà organizzata in piazza, attirando pubblico e partecipanti. Le autorità locali hanno confermato la presenza di misure di sicurezza e i servizi di supporto per garantire lo svolgimento dell’evento.

Torna l’appuntamento ormai consueto per il 1° maggio, giornata dei lavoratori, con il concerto dei giovani talenti nel cuore di Latina.La manifestazione, organizzata dalla CISL di Latina in collaborazione con MonstarLab, Grash Agency e Agharti Records, ha preso il via con un bando lanciato online.🔗 Leggi su Latinatoday.it Inside the Vatican: Who really holds the power Notizie correlate Primo Maggio, il concerto in Piazza Maggiore con Nada, Murubutu, Giancane e altri“Una grande festa in piazza”: è questo il claim del 1°maggio 2026 in Piazza Maggiore a Bologna e del concerto gratuito organizzato da Cgil Bologna e... Tutto pronto in piazza Cavalca per il primo corso mascherato del Carnevale di VicopisanoVicopisano (PI), 29 gennaio 2026 – Arriva finalmente il primo corso mascherato del Carnevale di Vicopisano, domenica 1° febbraio, nel cuore del borgo... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Concertone Primo Maggio, per la prima volta sul palco la formazione storica dei Litfiba; Concerto del Primo Maggio a Roma, i cantanti e cosa sappiamo finora; Concerto Primo Maggio Roma 2026: cast e rumors sui conduttori; Concertone Roma, sul palco del Primo Maggio la formazione storica dei Litfiba. Concerto del Primo Maggio a Roma, i cantanti e cosa sappiamo finoraIl Concerto del Primo Maggio a Roma è uno degli appuntamenti musicali più attesi della stagione. L’evento, in programma venerdì 1° maggio 2026 nella splendida cornice offerta da Piazza San Giovanni, ... tg24.sky.it Irama si aggiunge al Concertone del Primo Maggio 2026 a Roma: la lineup completaIrama entra nella lineup del Concerto del Primo Maggio 2026 a Roma, dedicato al lavoro dignitoso nell'era dell'intelligenza artificiale. megamodo.com Piazza San Giovanni continua a riempirsi di nomi. Al cast del Concerto del Primo Maggio 2026 si aggiunge Irama, pronto a portare dal vivo i brani del suo ultimo album prima del debutto estivo a San Siro. La line-up prende sempre più forma tra grandi ritorni e facebook Geolier al Concerto del Primo Maggio ift.tt/W47TOvw x.com