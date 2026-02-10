Ligabue annuncia il tour che si concluderà all' Arena Santa Giulia

Luciano Ligabue ha annunciato il tour che si concluderà all’Arena Santa Giulia di Brescia. Dopo il successo dello scorso anno, con concerti a Reggio Emilia, Caserta e San Siro, il rocker torna in scena con il suo show più atteso. Quattro date negli stadi già esaurite, ora il protagonista si prepara a portare la sua musica nei palasport italiani, con il gran finale che promette emozioni e grandi coinvolgimenti.

Dopo il successo dello scorso anno alla RCF Arena di Reggio Emilia e alla Reggia di Caserta e dopo gli attesissimi quattro eventi negli stadi tra cui San Siro, già sold out, il gran finale de “La notte di certe notti di Luciano Ligabue” da settembre arriverà nei principali palasport italiani e.🔗 Leggi su Milanotoday.it Approfondimenti su Ligabue Arena Santa Giulia Luciano Ligabue scelto per aprire l’era dell’Arena Milano a Santa Giulia Ligabue inaugura Arena Milano, il 6 maggio il primo live nell’impianto di Santa Giulia La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Ligabue Arena Santa Giulia Argomenti discussi: Ligabue annuncia il tour nei palazzetti La Notte di Certe Notti; Ligabue annuncia il tour del La notte di certe notti 2026 nei palazzetti: quando acquistare i biglietti per i concerti; Ligabue annuncia il tour a 30 anni da Certe Notti: ecco le date e i biglietti disponibili dal 10 febbraio; Ligabue concerti 2026, le tappe nei palasport e negli stadi (anche in Emilia Romagna e Marche). Ligabue annuncia il tour del La notte di certe notti 2026 nei palazzetti: quando acquistare i biglietti per i concertiLuciano Ligabue ha annunciato il tour La notte di certe notti, 14 concerti in altrettante città italiane, partendo dall'Arena di Verona: ecco come e quando ... fanpage.it Ligabue annuncia il tour che si concluderà all'Arena Santa GiuliaDopo il successo dello scorso anno alla RCF Arena di Reggio Emilia e alla Reggia di Caserta e dopo gli attesissimi quattro eventi negli stadi tra cui San Siro, già sold out, il gran finale de La ... milanotoday.it Santa Maria del Cedro lancia l’estate 2026 della musica, all’Arena dei Cedri arrivano grandi nomi della scena italiana: Santa Maria del Cedro si prepara a vivere un’estate 2026 all’insegna della grande musica. L’Arena dei Cedri, sul lungomare Giorgio Perlas facebook - Il 9 luglio all'Arena Santa Giuliana la serata-evento Tutta Vita Live Tutta Vita nasce da un’idea e da uno sguardo di : raccontare l’improvvisazione jazz come atto di vita, com x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.