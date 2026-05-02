A Roma, ArtemisiaLab si distingue nel settore della diagnostica privata grazie a un nuovo modello che combina tecnologia avanzata e attenzione al rapporto con il paziente. La struttura ha adottato la Cardio Tac ArtemisiaLab, uno strumento all’avanguardia che rappresenta un elemento chiave nel suo approccio innovativo. L’obiettivo è offrire servizi di diagnosi più precisi e affidabili, rafforzando la propria presenza in un mercato molto competitivo.

A Roma, nel panorama sempre più competitivo della diagnostica privata, ArtemisiaLab consolida la propria posizione puntando su un elemento che oggi fa la differenza più di ogni altro: la qualità tecnologica unita a una visione chiara del rapporto con il paziente. Non si tratta soltanto di offrire esami e prestazioni, ma di costruire un percorso, accompagnando ogni persona con strumenti all’avanguardia e con un approccio che mette al centro fiducia, continuità e attenzione. È in questo contesto che si inserisce l’introduzione della Cardio Tac, una delle innovazioni più rilevanti nel campo della prevenzione cardiovascolare. Non un semplice...🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Con la Cardio Tac ArtemisiaLab all'avanguardia tecnologica con un nuovo modello di cura

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