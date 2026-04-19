L'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Caserta ha introdotto un nuovo tesserino digitale, integrato con una piattaforma di pagamento elettronico. Questa novità permette ai professionisti iscritti di accedere facilmente alle proprie credenziali e di gestire pagamenti attraverso un'app dedicata. Si tratta di una soluzione all’avanguardia, tra le prime in Italia a offrire un sistema così innovativo nel settore sanitario.

Tempo di lettura: 2 minuti L’ Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Caserta segna un primato nazionale nel percorso di digitalizzazione della professione medica grazie a un’intensa sinergia tra il Consiglio direttivo, guidato dal Presidente Carlo Manzi, e gli uffici amministrativi dell’Ente che hanno progettato e lanciato il nuovo tesserino professionale intelligente. Caserta si attesta così tra le prime province d’Italia a fornire ai propri iscritti uno strumento già adeguato ai requisiti tecnici del Sistema di portafoglio digitale italiano IT-Wallet, consentendo ai sanitari in possesso del nuovo supporto di scaricarlo direttamente nell’App IO per utilizzarlo a tutti gli effetti, come documento di riconoscimento ufficiale.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - L’Omceo di Caserta all’avanguardia in Italia: nuovo tesserino digitale integrato con It-Wallet

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