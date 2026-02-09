Neonati prematuri cura d’avanguardia al Sant’Anna | nuovo strumento per ridurre dolore e stress

Questa mattina all’Ospedale Sant’Anna è stato presentato un nuovo dispositivo medico che aiuta i neonati prematuri e critici. Il nuovo strumento, arrivato nella terapia intensiva neonatale, mira a ridurre dolore e stress nei piccoli pazienti. La novità potrebbe rappresentare un passo avanti importante per le cure offerte ai neonati più fragili.

