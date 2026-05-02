A Hollywood si guarda già alla stagione estiva del 2027, con un remake di Miami Vice che promette di essere molto atteso. Due attori di grande popolarità, uno noto per ruoli di grande impatto e l’altro per la versatilità, sono stati scelti per interpretare i protagonisti. La produzione si sta preparando a riproporre il classico in chiave moderna, mentre il pubblico aspetta di vedere come verrà accolto questo ritorno.

Secondo l'antica massima che la nostalgia è una droga potente, i remake sono ovunque a Hollywood. Ma non è un problema, purché siano (si spera) buoni. Miami Vice '85, il secondo grande film che reimmagina l'amata serie tv dell'era reaganiana, che ha appena ufficializzato Austin Butler e Michael B Jordan nei panni di Sonny Crockett e Rico Tubbs, gli strafighi tra tutti i detective del piccolo schermo. Godere dei punti di forza di due dei protagonisti più sexy in circolazione - con il secondo ad aver appena ottenuto il suo primo premio Oscar per I Peccatori, gran successo al botteghino 2025 - è un'operazione a prova di errore, come se si accedesse alla modalità Carriera di FIFA e si facesse immediatamente scorta di Haaland e Mbappe.🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Con il remake ultra-cool di Miami Vice, Austin Butler e Michael B Jordan saranno i re dell'estate 2027

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