Universal Pictures ha annunciato ufficialmente il nuovo film diretto da Joseph Kosinski, intitolato Miami Vice ’85, che riporterà sul grande schermo le atmosfere degli anni Ottanta a Miami. Nel cast, Austin Butler e Michael B. Jordan interpreteranno rispettivamente i ruoli di Crockett e Tubbs, i protagonisti della famosa serie TV. La produzione riporta sul set l’estetica dei neon, dei completi pastello e del glamour della Florida di quegli anni.

Il neon, i completi pastello e il glamour pericoloso della Florida anni ’80 stanno per tornare. Universal Pictures ha ufficializzato il titolo e i protagonisti del nuovo, attesissimo progetto di Joseph Kosinski: il film si chiamerà Miami Vice ’85. A vestire i panni delle icone Sonny Crockett e Ricardo Tubbs saranno, come già anticipato nel recente passato, Austin Butler (Elvis, Dune: Part Two) e il premio Oscar Michael B. Jordan (Creed, Black Panther). La notizia è stata confermata da THR. A differenza del film di Michael Mann del 2006, che aveva optato per un’ambientazione contemporanea, Kosinski ha deciso di riportare le lancette dell’orologio indietro, realizzando un period movie ambientato proprio nel 1985.🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - Austin Butler e Michael B. Jordan sono i nuovi Crockett e Tubbs: al via “Miami Vice ’85” di Joseph Kosinski

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