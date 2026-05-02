Comunali Cannizzaro ai suoi candidati | Noi contro la ' ndrangheta al minimo sospetto abbiate la forza di dire no

Durante una riunione politica, un candidato ha rivolto ai propri sostenitori un messaggio chiaro: in caso di minimi sospetti di collegamenti con la ‘ndrangheta, bisogna essere pronti a rifiutare qualsiasi coinvolgimento. La questione della presenza della criminalità organizzata nel territorio calabrese rimane un tema delicato, spesso evitato pubblicamente, nonostante le preoccupazioni legate alla sua influenza.

La piaga della ‘ndrangheta rappresenta spesso un tabù per il territorio calabrese, che ne porta addosso l’etichetta opprimente. Sentirla nominare fa sempre un effetto scioccante, ma Francesco Cannizzaro ha voluto farlo squarciando il velo proprio in campagna elettorale e da una sede significativa.🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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