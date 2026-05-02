Como piange il giudice Beniamino Fargnoli | una vita tra giustizia e cultura

È morto all’età di 88 anni Beniamino Fargnoli, magistrato noto per aver lavorato a lungo presso il Tribunale di Como. La sua carriera nel settore giudiziario è durata diversi decenni e ha lasciato un segno importante nel sistema locale. La sua scomparsa ha suscitato dolore tra colleghi e cittadini, che lo ricordano anche per il suo interesse per la cultura.

Una figura che ha segnato per decenni il mondo della giustizia comasca e non solo. Si è spento all’età di 88 anni Beniamino Fargnoli, magistrato molto conosciuto e stimato, per lungo tempo in servizio al Tribunale di Como.Nato a Napoli, arrivò in città alla fine degli anni Sessanta, costruendo.🔗 Leggi su Quicomo.it

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