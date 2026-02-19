Una vita tra scuola e parrocchia | la comunità di Calimera piange don Gino Palma

Don Gino Palma, morto per una malattia, aveva dedicato la sua vita alla scuola e alla parrocchia di Calimera. La comunità locale ricorda con affetto il sacerdote e insegnante, che aveva insegnato filosofia e storia al liceo “Da Vinci” di Maglie per molti anni. La sua presenza si sentiva nelle attività parrocchiali e nelle aule scolastiche, dove aveva instaurato rapporti stretti con studenti e fedele. La sua scomparsa lascia un vuoto evidente tra quanti lo conoscevano bene. La comunità si prepara a ricordarlo con un momento di lutto.

È scomparso nelle scorse ore il sacerdote a lungo vicario parrocchiale a “San Brizio” già docente di storia e filosofia al liceo scientifico “Da Vinci” di Maglie: il ricordo di quanti lo hanno conosciuto CALIMERA – La comunità di Calimera e l’arcidiocesi di Otranto piangono la scomparsa di don Gino Palma, vicario parrocchiale e già docente di storia e filosofia presso il liceo scientifico “Da Vinci” di Maglie. Il sacerdote si trovava presso la casa di riposo “Athena” da qualche tempo e lì è deceduto nella giornata di martedì con i funerali che si sono tenuti mercoledì pomeriggio. Originario di Calimera, nato nel novembre del 1940, avrebbe compiuto 86 anni.🔗 Leggi su Lecceprima.it

