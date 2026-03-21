Juventus Women la crisi è certificata dai numeri | una sola vittoria nelle ultime sette partite

La Juventus Women ha ottenuto una sola vittoria nelle ultime sette partite e si trova in un momento difficile. La squadra, guidata dall'allenatore Max Canzi, ha affrontato diverse sfide nel recente campionato. I risultati recenti confermano un calo di prestazioni che preoccupa tifosi e addetti ai lavori. La situazione si riflette nei numeri e nel rendimento complessivo della squadra.

per la squadra allenata da Max Canzi. La crisi della Juventus Women assume contorni allarmanti dopo lo scialbo 0-0 contro il Genoa. I numeri certificano un crollo verticale: una sola vittoria nelle ultime sette sfide tra campionato e coppe. Per la seconda volta nella storia — ed entrambe in questa stagione — le bianconere restano a secco di gol per due turni consecutivi (contro Ternana e Genoa), palesando una sterilità offensiva che ha accompagnata tutta l’annata. Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata La gestione di Massimiliano Canzi scivola così in acque agitate, con il terzo posto (l’ultimo utile per la qualificazione in Champions League) seriamente a rischio. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus Women, la crisi è certificata dai numeri: una sola vittoria nelle ultime sette partite Articoli correlati Juventus Next Gen, è filotto! Trend da urlo nelle ultime partite. E la classifica dice…di Redazione JuventusNews24Juventus Next Gen, è filotto! Trend da urlo nelle ultime partite. Juventus, emergenza difesa: 14 reti subite nelle ultime 5 partiteLa Juventus continua a subire gol La Juventus di Luciano Spalletti deve fare fronte a un dato allarmante: sono infatti 14 le reti incassate nelle... Juventus-Napoli W. 2-1 | Cambiaghi segna il gol-vittoria per le bianconere | #SerieAWomenAthora Una raccolta di contenuti su Juventus Women Temi più discussi: La Juventus Women in crisi di risultati ospite di un Genoa affamato di punti; Serie A femminile. Juventus vs Milan, le formazioni ufficiali; Safari Rally Kenya: Stage 20 in Diretta Streaming | DAZN IT; Juventus Women, Canzi verso il Milan: Dobbiamo tornare a giocare come sappiamo. Juve Women, così non va: 0-0 contro il Genoa ultimo. Canzi spiega: C'è un po' d'ansia, ma...Prosegue la crisi di risultati delle bianconere: solo una vittoria nelle ultime sette gare giocate tra tutte le competizioni ... tuttosport.com Il Genoa Women costringe al pari la Juve: un punto di speranza per le rossoblùIl Genoa Women costringe al pari la Juve: un punto di speranza per le rossoblù. Le ragazze rossoblù hanno messo in difficoltà le bianconere ... pianetagenoa1893.net Le pagelle di Genoa Juventus Women Ancora tantissime insufficienze tra le bianconere I giudizi completi nel primo commento facebook Juventus Women in crisi Una sola vittoria nelle ultime sette tra tutte le competizioni e qualificazione alla Champions a rischio La cronaca del match nel primo commento x.com