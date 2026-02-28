Verona-Napoli i precedenti | per gli azzurri una sola sconfitta nelle ultime 10 sfide Corsport

Alle 18:00 si gioca Verona-Napoli, una partita che si inserisce in un quadro di dieci incontri recenti tra le due squadre. Negli ultimi dieci confronti, il Napoli ha subito una sola sconfitta. Questi sono i dati principali raccolti e pubblicati da Fabio Tarantino sul Corsport. La sfida si presenta con numeri che evidenziano un certo equilibrio tra le due formazioni.

Oggi alle 18:00 andrà in scena Verona -Napoli: ecco i precedenti nelle ultime 10 sfide. Il punto di Fabio Tarantino sul Corsport. Verona-Napoli, i precedenti. Si legge sul Corsport: Una sola sconfitta nelle ultime dieci sfide, quella dello scorso anno, 18 agosto 2024, 3-0 al Bentegodi con l'esordio in panchina di Antonio Conte. Cinque successi e quattro segni X nelle ultime dieci contro la formazione gialloblù e poi, come detto, una sola sconfitta. L'ultimo confronto andato in scena tra le due squadre è recente ed è quello del 7 gennaio al Maradona terminato 2-2. Partita poi divenuta riferimento di quel periodo per le polemiche arbitrali per il rigore fischiato per tocco di mano di Buongiorno e per il gol annullato a Hojlund per tocco di polso.

