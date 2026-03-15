Como Roma streaming e diretta tv | dove vedere la partita di Serie A

Oggi, domenica 15 marzo 2026, alle ore 18, si gioca Como-Roma allo stadio di Como. La partita è valida per la 29esima giornata della Serie A 2025-2026 e vedrà scendere in campo le due squadre, con le formazioni che sono state rese note prima del calcio d’inizio. La partita sarà trasmessa in diretta streaming e in tv.

Como Roma streaming live, tv e probabili formazioni della partita della Serie A. COMO ROMA STREAMING TV – Oggi, domenica 15 marzo 2026, alle ore 18 Como e Roma scendono in campo allo stadio di Como, partita valida per la 29esima giornata della Serie A 2025-2026. Dove vedere Como Roma in diretta tv e live streaming? Sky Sport o Dazn? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita nel dettaglio: Dove vederla in tv e live streaming. La partita di Serie A tra Como e Roma sarà visibile in diretta tv sulla piattaforma online DAZN e via satellite sui canali di Sky Sport. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti in studio con i vari ospiti ed esperti. 🔗 Leggi su Tpi.it

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