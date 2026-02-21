Juventus Como streaming e diretta tv | dove vedere la partita di Serie A

La partita tra Juventus e Como si gioca oggi alle 15 all’Allianz Stadium di Torino, causando grande attesa tra i tifosi. La sfida è valida per la 26ª giornata di Serie A e vede entrambe le squadre impegnate a migliorare la loro posizione in classifica. La Juventus cerca punti importanti in casa, mentre il Como punta a sorprendere in trasferta. La gara si può seguire in diretta streaming e in tv.

Juventus Como streaming live, tv e probabili formazioni della partita della Serie A. JUVENTUS COMO STREAMING TV – Oggi, sabato 21 febbraio 2026, alle ore 15 Juventus e Como scendono in campo all’Allianz Stadium di Torino, partita valida per la 26esima giornata della Serie A 2025-2026. Dove vedere Juventus Como in diretta tv e live streaming? Sky Sport o Dazn? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita nel dettaglio: Dove vederla in tv e live streaming. La partita di Serie A tra Juventus e Como sarà visibile in diretta tv sulla piattaforma online DAZN. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti in studio con i vari ospiti ed esperti.🔗 Leggi su Tpi.it

Leggi anche: Inter Como streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Serie A

Roma Como streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Serie AScopri come seguire in diretta la sfida di Serie A tra Roma e Como, in programma lunedì 15 dicembre 2025 alle ore 20.

Juventus-Roma 2-1: gol e highlights | Serie A

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.