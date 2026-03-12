Napoli Juan Jesus salta il Lecce | al suo posto in difesa torna Beukema

Napoli ha deciso di far scendere in campo Juan Jesus contro il Lecce, lasciando nuovamente il posto a Beukema in difesa dopo averlo tenuto in panchina nel turno precedente. Per la posizione di Vergara si sta valutando l’ipotesi di inserire un giovane, mentre le scelte di formazione continuano a generare incertezza tra i tifosi e gli addetti ai lavori.

Qualcosa bisogna pur cambiare (quasi) ovunque, quest’anno va così, e avvicinandosi al Lecce, Antonio Conte ha scoperto che può andare in onda una di quelle mini-rivoluzioni silenziose. Antonio Vergara è fuori, e questa è ormai una notizia già ricoperta dalla polvere, ma in difesa, dove sembrava ci fossero certezze, s’è fermato Juan Jesus per affaticamento e sabato pomeriggio toccherà (finalmente per lui) a Sam Beukema: a destra, dove gli piace stare del terzetto, c’è un posto libero, gerarchicamente è l’ultimo, e mister 32 milioni di euro ha la possibilità di ritrovare il campo dopo la panchina con il Torino. Curiosità in mezzo al campo,... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

