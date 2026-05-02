Como-Napoli oggi in serie A | orario probabili formazioni e dove vederla

Oggi si gioca la partita tra Como e Napoli in Serie A, con calcio d'inizio previsto per il pomeriggio. La partita vede in campo il Napoli di Antonio Conte, che potrebbe perdere la possibilità di conquistare lo scudetto in questa giornata. La sfida si svolge allo stadio locale e sarà trasmessa in diretta televisiva. Le formazioni probabili sono state annunciate dai rispettivi allenatori, con alcune variazioni rispetto alle ultime uscite.

Torna in campo oggi 2 maggio il Napoli di Antonio Conte, che potrebbe dover salutare lo scudetto proprio in questo turno. I partenopei affrontano infatti la difficile trasferta di Como per la 35esima giornata della serie A, che dopo aver dato già due verdetti ieri, con la retrocessione matematica di Pisa e Verona, potrebbe assegnare lo scudetto all’Inter con tre giornate di anticipo. Per mantenere vivo il campionato gli uomini di Conte devono puntare obbligatoriamente ai tre punti, ma anche la squadra di Fabregas non può permettersi passi falsi se vuole restare agganciata al treno dell’Europa e non rischiare di vanificare una grande stagione. Fabregas: “Como-Napoli partita importante, da Conte imparato tanto”.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Como-Napoli oggi in serie A: orario, probabili formazioni e dove vederla Juventus-Galatasaray 3-2: gol e highlights | Champions League Notizie correlate Leggi anche: Serie A, oggi Como-Napoli: orario, probabili formazioni e dove vederla Serie A, oggi Milan-Como: orario, probabili formazioni e dove vederlaMilano e Como scenderanno in campo alle 20,45 di oggi, 18 febbraio, per il recupero della 24esima giornata di Serie A. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Serie A, oggi Como-Napoli: orario, probabili formazioni e dove vederla; Como-Napoli: dove vedere la partita, probabili formazioni e quote; Como-Napoli, le probabili formazioni della partita di Serie A; Como-Napoli: probabili formazioni e statistiche. Como-Napoli oggi in serie A: orario, probabili formazioni e dove vederlaTorna in campo oggi 2 maggio il Napoli di Antonio Conte, che potrebbe dover salutare lo scudetto proprio in questo turno. I partenopei affrontano infatti la ... lapresse.it Como-Napoli, tutti i numeri: al Sinigaglia il Napoli non vince da 24 anni, una sola vittoria nelle ultime sette sfideComo-Napoli, le statistiche della 35ª giornata: gli azzurri non vincono al Sinigaglia dal 2002. Il Como insegue il record storico di vittorie in Serie A. ilnapolista.it FOTO NM - Como-Napoli, lo striscione della Curva A all’esterno dello Stadio Sinigaglia x.com Conte contro la narrazione: Como-Napoli sotto esame europeo Como-Napoli non assegna lo Scudetto, ma pesa eccome nel racconto che accompagna la stagione. Dopo lo spettacolo della Champions, ogni partita diventa un metro di paragone: non solo punt - facebook.com facebook