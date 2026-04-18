Napoli-Lazio 0-1 Milinkovic para il rigore di Zaccagni e salva gli azzurri LIVE

Al Maradona si sono affrontate Napoli e Lazio nella trentatreesima giornata di Serie A. Durante la partita, Zaccagni ha calciato un rigore per i padroni di casa, ma il portiere avversario ha parato il tiro, mantenendo il risultato sullo 0-1. La gara si è conclusa con la vittoria della Lazio, che ha ottenuto i tre punti grazie a questa rete.

Al Maradona si ritrovano Napoli e Lazio per il match valido per la trentatreesima giornata di Serie A. Ritorno nello stadio intitolato a Diego anche Maurizio Sarr, non alla prima sfida da ex ma comunque sempre un momento toccante per lui. Per la partita contro i biancocelesti del comandante, Conte conferma l’undici titolare delle ultime partite di campionato, tra cui anche Spinazzola e Politano sulle fasce di centrocampo. Unico cambio rispetto alle ultime è l’inserimento di Beukema per l’acciaccato Juan Jesus. Sarri risponde con il 4-3-3 classico per le sue squadre, attacco a tre composto da Cancellieri, Noslin e Zaccagni, con il sistema del falso nueve molto caro all’allenatore toscano.🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Napoli-Lazio 0-1, Milinkovic para il rigore di Zaccagni e salva gli azzurri (LIVE) Notizie correlate Leggi anche: Como?Atalanta senza reti: Carnesecchi para un rigore e salva i bergamaschi Saporiti salva l’Empoli. Un rigore a tempo scaduto evita la sconfitta al Picco. Gli azzurri restano a gallaUn rigore di Saporiti, ancora decisivo alzandosi dalla panchina, all’ultimo minuto di recupero salva l’Empoli dall’ennesima sconfitta di questo... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Napoli-Lazio, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni ufficiali; Serie A Enilive | Napoli-Lazio, i numeri in casa dei partenopei; Pronostico Napoli-Lazio quote e analisi sfida 33ª giornata Serie A; Tabellino partita Napoli vs Lazio. DIRETTA - Napoli - Lazio 0-1: Zaccagni sbaglia il rigore, para Milinkovic-SavicSerie A Enilive | 33ª giornata Sabato 18 aprile 2026, ore 18:00 Stadio Diego Armando Maradona, Napoli NAPOLI - LAZIO 0-1 (6' Cancellieri) NAPOLI (3-4-2-1): ... lalaziosiamonoi.it Napoli Lazio LIVE 0-1: sale la pressione dei padroni di casaNapoli Lazio: i biancocelesti di Maurizio Sarri scendono in campo per la 33a giornata del campionato Serie A 2025/2026. Segui il match con noi! Il Napoli e la Lazio si sfidano oggi a partire dalle ore ... lazionews24.com SERIE A | In campo Napoli-Lazio. Segui la DIRETTA #ANSA x.com VIDEO NM - Napoli-Lazio, l’arrivo del pullman degli azzurri allo Stadio Maradona facebook