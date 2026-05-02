Per la partita tra Como e Napoli, in programma oggi alle 18 allo stadio Sinigaglia, Sky Sport ha comunicato le probabili formazioni. Beukema ha vinto il ballottaggio con Olivera per il ruolo di terzino sinistro, mentre Nico Paz è confermato tra i titolari. Resta invece ancora fuori dalla rosa Anguissa, che non figura tra le scelte ufficiali. La sfida conclude la 35ª giornata di Serie A.

Como-Napoli, le formazioni: Beukema vince il ballottaggio, Nico Paz c’è. Ancora fuori Anguissa Le ultime di formazione di Sky Sport per Como-Napoli, 35ª giornata di Serie A in programma oggi alle 18 al Sinigaglia. Conte e Fabregas hanno sciolto gli ultimi dubbi. Come scrivemmo nel pezzo sulle statistiche, è una partita che per gli azzurri nasconde insidie: al Sinigaglia il Napoli non vince dal 2002 e ha perso cinque delle ultime sette sfide contro il Como. Come gioca il Napoli a Como?. Conte conferma il 3-4-2-1 con una sola novità rispetto alla vittoria sulla Cremonese: Beukema al posto di Olivera. L’olandese ha vinto il ballottaggio e giocherà sul centrodestra della difesa a tre, con Rrahmani al centro e Buongiorno a sinistra.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Como-Napoli, le probabili di Sky: Beukema vince il ballottaggio con Olivera, confermato Nico Paz

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