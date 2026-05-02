Per la partita tra Como e Napoli, valida per la 35ª giornata di Serie A, le formazioni ufficiali sono state comunicate da Sky Sport. Beukema ha prevalso nel ballottaggio con Olivera per il ruolo di terzino sinistro, mentre Nico Paz è stato inserito tra i titolari. Restano fuori dall’undici iniziale Anguissa, che non figura tra i convocati. La gara si svolgerà oggi alle 18 allo Stadio Sinigaglia.

Como-Napoli, le formazioni: Beukema vince il ballottaggio, Nico Paz c’è. Ancora fuori Anguissa Le ultime di formazione di Sky Sport per Como-Napoli, 35ª giornata di Serie A in programma oggi alle 18 al Sinigaglia. Conte e Fabregas hanno sciolto gli ultimi dubbi. Come scrivemmo nel pezzo sulle statistiche, è una partita che per gli azzurri nasconde insidie: al Sinigaglia il Napoli non vince dal 2002 e ha perso cinque delle ultime sette sfide contro il Como. Come gioca il Napoli a Como?. Conte conferma il 3-4-2-1 con una sola novità rispetto alla vittoria sulla Cremonese: Beukema al posto di Olivera. L’olandese ha vinto il ballottaggio e giocherà sul centrodestra della difesa a tre, con Rrahmani al centro e Buongiorno a sinistra.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Como-Napoli, le formazioni ufficiali di Sky: Beukema vince il ballottaggio con Olivera, confermato Nico Paz

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