Como-Napoli le formazioni ufficiali

Le formazioni ufficiali di Como e Napoli sono state comunicate prima dell'inizio della partita allo stadio Sinigaglia. Fabregas e Conte hanno scelto i giocatori che scenderanno in campo, con le formazioni che sono state rese note prima del calcio d'inizio. La partita si avvicina e tutto è pronto per il calcio d'inizio tra le due squadre.

Tutto pronto per il match tra il Como di Fabregas ed il Napoli di Antonio Conte. COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramon, Diego Carlos, Valle; Perrone, Da Cunha; Diao, Paz, Baturina; Douvikas. All. Fabregas NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Politano, Lobotka, McTominay, Gutierrez; De Bruyne, Alisson Santos; Hojlund. All. Conte Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. Se cerchi il divertimento allo stato puro, la piattaforma winspark è il posto giusto per far decollare i tuoi sogni di gloria.🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Como-Napoli, le formazioni ufficiali Napoli-Como probabili formazioni: tre possibili novità per Conte Notizie correlate Napoli-Como, le formazioni ufficiali per i quarti di Coppa ItaliaIn apertura, una sfida di alto livello tra napoli e como prende forma nell’appuntamento dei quarti di finale della Coppa Italia 2025/2026. Napoli-Como, le formazioni ufficiali: tutte le scelte di Conte per la Coppa ItaliaAntonio Conte ha scelto gli 11 che scenderanno in campo da titolari per la sfida di Coppa Italia tra Napoli e Como. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Serie A, oggi Como-Napoli: orario, probabili formazioni e dove vederla; Como-Napoli: probabili formazioni e statistiche; Como-Napoli, le probabili formazioni della partita di Serie A; Como-Napoli: dove vedere la partita, probabili formazioni e quote. Formazioni ufficiali Como Napoli: le scelte di Fabregas e Conte per la sfida di Serie AFormazioni ufficiali Como Napoli: le scelte di Fabregas e Conte per il match di Serie A, valido per la 35ª giornata di Serie A 2025/26 ... calcionews24.com Como-Napoli, le formazioni ufficiali: Nico Paz e Alisson Santos dal 1', la scelta su DiaoSono state diramate le formazioni ufficiali di Como-Napoli, match valido per la 35^ giornata di Serie A. La banda di Fabregas cerca Como (4-2-3-1): Butez;. tuttomercatoweb.com Dove vedere Como-Napoli in tv Dazn o Sky, orario - facebook.com facebook Dove vedere #Como- #Napoli in tv Dazn o Sky, orario x.com