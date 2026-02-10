Napoli-Como le formazioni ufficiali | tutte le scelte di Conte per la Coppa Italia

Questa sera il Napoli affronta il Como nei quarti di finale di Coppa Italia. Antonio Conte ha già deciso gli undici titolari e si aspetta una partita intensa. I giocatori sono pronti a scendere in campo, e i tifosi sperano in una vittoria che possa aprire la strada alle semifinali.

Antonio Conte ha scelto gli 11 che scenderanno in campo da titolari per la sfida di Coppa Italia tra Napoli e Como. Pochi dubbi da sciogliere per il tecnico salentino, che ha optato per una formazione di quasi tutti titolari, date anche le numerose assenze per infortunio. L’obiettivo delle semifinali è alla portata degli azzurri, ma bisognerà superare un avversario ostico come la squadra di Fabregas. Napoli-Como, le formazioni ufficiali: out Buongiorno e Spinazzola. La prima scelta di Conte ricade subito sulla porta, con Milinkovic-Savic che torna titolare a discapito di Meret. In difesa il terzetto sarà composto da Beukema, Rrahmani e Juan Jesus, con Alessandro Buongiorno che si siederà in panchina dopo la prestazione horror di Genova. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

Questa sera alle 21:00 scendono in campo Napoli e Como per i quarti di finale di Coppa Italia.

