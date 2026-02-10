napoli como le formazioni ufficiali per i quarti di coppa italia

Questa sera si giocano i quarti di finale di Coppa Italia tra Napoli e Como. Le formazioni sono state ufficializzate e la partita promette molte emozioni. Il Napoli punta sulla sua forza in attacco, mentre il Como ha in mente di sorprendere i favoriti. I tifosi sono già in fermento in vista di questa sfida importante.

In apertura, una sfida di alto livello tra napoli e como prende forma nell’appuntamento dei quarti di finale della Coppa Italia 20252026. L’incontro è programmato per la sera, alle ore 21:00, e vede le scelte di schieramento affidate ai due tecnici coinvolti, Conte e Fabregas. la designazione delle formazioni è stata comunicata in vista della partita, confermando l’appuntamento e sottolineando l’importanza di un confronto tra due club con obiettivi concreti in questa fase della competizione. le decisioni tecniche riflettono l’approccio tattico tipico delle rispettive curve di gioco, con attenzione al bilanciamento tra fase difensiva e proiezione offensiva. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Questa sera alle 21:00 scendono in campo Napoli e Como per i quarti di finale di Coppa Italia.

Questa sera si gioca Napoli contro Como, quarti di finale di Coppa Italia 20252026.

Napoli Como LIVE Coppa Italia in diretta con i tifosi allo stadio Maradona

