Como-Lecce diretta | giallorossi per l' impresa Nico Paz out le formazioni ufficiali

Nella partita tra Como e Lecce, i giallorossi cercano di ottenere un risultato importante. Nico Paz non è presente nella formazione ufficiale del Lecce, mentre le squadre si preparano a scendere in campo. Tra le due, il Como ha avuto la spesa più elevata in Serie A tra estate e gennaio, con un saldo tra entrate e uscite di -110 milioni di euro.

Tra l'estate e gennaio il Como è la squadra in Serie A ad aver speso di più: il saldo sul mercato tra entrate e uscite è di -110 milioni di euro. Il doppio della Juventus, tanto per intendersi. Il Lecce è tra le poche ad avere, invece un saldo positivo: +9 milioni (30 di entrate e 21 di spese). Quanto sono diverse Como e Lecce lo spiegano i numeri. Il progetto ambizioso degli Hartono, portare la Champions sul Lago di Como (e poi chissà, perché questa proprietà avrebbe i numeri anche per lottare per lo scudetto prima e poi), e il Lecce che resiste, col calcio di provincia vero e un progetto senza debiti. E quanto simili Lecce e Como lo spiegano le competenze: due realtà che in Serie A, in modo completamente diverso, hanno tanto da insegnare anche alle big. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

