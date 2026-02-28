Nella partita tra Como e Lecce, i giallorossi cercano di ottenere un risultato importante. Nico Paz non è presente nella formazione ufficiale del Lecce, mentre le squadre si preparano a scendere in campo. Tra le due, il Como ha avuto la spesa più elevata in Serie A tra estate e gennaio, con un saldo tra entrate e uscite di -110 milioni di euro.

Tra l'estate e gennaio il Como è la squadra in Serie A ad aver speso di più: il saldo sul mercato tra entrate e uscite è di -110 milioni di euro. Il doppio della Juventus, tanto per intendersi. Il Lecce è tra le poche ad avere, invece un saldo positivo: +9 milioni (30 di entrate e 21 di spese). Quanto sono diverse Como e Lecce lo spiegano i numeri. Il progetto ambizioso degli Hartono, portare la Champions sul Lago di Como (e poi chissà, perché questa proprietà avrebbe i numeri anche per lottare per lo scudetto prima e poi), e il Lecce che resiste, col calcio di provincia vero e un progetto senza debiti. E quanto simili Lecce e Como lo spiegano le competenze: due realtà che in Serie A, in modo completamente diverso, hanno tanto da insegnare anche alle big. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Como-Lecce diretta: giallorossi per l'impresa. Nico Paz out, le formazioni ufficiali

Formazioni ufficiali Pisa Como: c’è un esordio assoluto per i toscani! La scelta di Fabregas su Nico PazIl sipario sulla 19ª giornata di Serie A si alza in un pomeriggio atipico, quello dell’Epifania.

LIVE Alle 15 Como-Lecce, le ultime: Fabregas ritrova Nico Paz, Ngom verso l'esordio dal 1'Se le partite le decidessero le statistiche il Lecce al Sinigaglia non avrebbe scampo.

Contenuti e approfondimenti su Como Lecce.

Temi più discussi: Como-Lecce con Portalecce Giallorossa. Il match del ‘Sinigaglia’ con Alessio Albanese; Serie A, Roma-Cremonese 3-0: i giallorossi raggiungono il Napoli e blindano il posto in Champions Milan-Parma 0-1. Il Napoli battuto in rimonta 2-1 dall'Atalanta Segui la cronaca testuale su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2026/02/calcio-serie-a-g; Como-Lecce: orario, diretta, formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale; Lecce - Inter in Diretta Streaming.

DIRETTA/ Como Lecce (risultato 0-0) video streaming tv: Nico Paz in panchina (Serie A, oggi 28 febbraio 2026)Diretta Como Lecce streaming video tv, oggi sabato 28 febbraio 2026: orario, quote, probabili formazioni e risultato live della partita di Serie A. ilsussidiario.net

Como-Lecce diretta Serie A: risultato in tempo reale e aggiornamenti LIVEGli uomini di Fabregas vogliono consolidare la propria posizione, quelli di Di Francesco alla ricerca di punti salvezza ... corrieredellosport.it

Arrivate le ufficiali per il match delle 15 tra Como e Lecce Le scelte dei tecnici - facebook.com facebook

Como-Lecce, Gandelman a rischio forfait: sarà necessario un ulteriore test nel pre partita x.com