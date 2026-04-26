Genoa-Como | la partita in diretta | Douvikas porta in vantaggio il Como

Alle 15 si gioca al Ferraris la partita tra Genoa e Como. Il Como è passato in vantaggio grazie a un gol di Douvikas, mentre le due squadre cercano di migliorare la propria posizione in classifica. La sfida vede un confronto tra due formazioni con situazioni di classifica diverse, ma entrambe desiderose di ottenere punti importanti. La partita è visibile in diretta, offrendo agli spettatori l’opportunità di seguire l’andamento del match.

Si gioca alle 15: in campo al Ferraris Genoa e Como per una sfida tutta da capire viste le differenti situazioni di classsifica. I lariani lottano per una qualificazione europea, il sesto posto vale la Conference, mentre i liguri, già matematicamente salvi con la cura Rossi, non sembrano avere.🔗 Leggi su Quicomo.it Notizie correlate Genoa-Como: la partita in diretta: si parte!Si gioca alle 15: in campo al Ferraris Genoa e Como per una sfida tutta da capire viste le differenti situazioni di classsifica. Genoa-Como: la partita in diretta: le formazioni ufficialiSi gioca alle 15: in campo al Ferraris Genoa e Como per una sfida tutta da capire viste le differenti situazioni di classsifica. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Genoa-Como: Match Preview - Como 1907; Genoa-Como: probabili formazioni e statistiche; Genoa-Como: dove vedere la partita, probabili formazioni e quote; Cresce l’attesa poi è Genoa-Como. DIRETTA | Genoa Como (risultato 0-1) video streaming tv: vantaggio di Douvikas! (Serie A, 26 aprile 2026)Diretta Genoa Como streaming video tv: il Grifone è ad un passo dalla salvezza, i lariani si giocano le ultime speranze di quarto posto. ilsussidiario.net Genoa-Como, diretta Serie A: si sblocca il match. Poi tocca a Toro-InterIl Grifone ospita i Lariani all'incontro valido per la 34ª giornata. In palio al Ferraris, 3 punti chiave per salvezza ed Europa. Alle 18, i granata ospitano i nerazzurri ... tuttosport.com Como lineup against Genoa Serie A - facebook.com facebook #Genoa- #Como, le formazioni ufficiali x.com