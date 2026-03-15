Durante la 29esima giornata di Serie A, si sono disputate diverse partite tra cui il match tra Como e Roma, terminato 1-1 con il pareggio di Douvikas e l'espulsione di Wesley. La cronaca delle partite, con sintesi, risultati e moviola, viene aggiornata in tempo reale per seguire le azioni più importanti di questo turno di campionato.

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© Calcionews24.com - Diretta gol Serie A LIVE: Como Roma 1-1, Douvikas pareggia, Wesley espulso

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