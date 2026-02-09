Per Giancarlo Padovan, l’Inter ha ormai preso il largo nella corsa allo scudetto. Secondo l’esperto, il Napoli non ha più chance e il campionato sembra ormai deciso. Padovan non ha dubbi: l’Inter è troppo forte, mentre il Napoli si allontana sempre di più. Sul fronte allenatori, l’idea di mantenere Conte sulla panchina sembra condivisa, anche se il futuro resta comunque incerto.

"> NAPOLI – Per Giancarlo Padovan la corsa scudetto è ormai indirizzata. Il giornalista è intervenuto al Bar di Tuttomnapoli su Radio Tutto Napoli, offrendo una lettura netta dell’ultimo turno di campionato e delle prospettive delle big, a partire dall’Inter. «L’Inter è imprendibile», ha detto Padovan a Radio Tutto Napoli. «A meno che il Milan non batta il Como e si presenti al derby a meno cinque, che potrebbe diventare meno due. Ma se l’Inter supera questo snodo, per me lo scudetto è fatto». Una convinzione forte, rafforzata dall’idea che i nerazzurri abbiano già messo le mani sul titolo. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Padovan: «Inter imprendibile, Napoli lontano dallo scudetto. Conte? Io lo terrei»

Approfondimenti su Inter Imprendibile

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Inter Imprendibile

Padovan: Ho una sensazione sul futuro di ConteGiancalo Padovan è intervenuto al Bar di Tuttonapoli su Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli, che puoi seguire sulle app gratuite (scarica qui ... tuttonapoli.net

Padovan: L'Inter è inarrestabile: vincerà anche contro la Juve. VAR? Peggiora il calcioGiancarlo Padovan, giornalista e penna del Messaggero Veneto, giudica sulle colonne del quotidiano l'ultimo weekend di Serie A: Il calcio è. tuttomercatoweb.com

Padovan: “Fuga Inter, la squadra di Chivu farà il vuoto in classifica nelle prossime settimane” x.com

"CALCIOPOLI UNA GRANDISSIMA TRUFFA! INTER PRESCRITTA ANZICHÈ IN SERIE B" Giancarlo Padovan, a JuveLive, è tornato anche sul caso Calciopoli: "Inter prescritta e non in Serie B, era accusata delle stesse cose della Juventus" facebook