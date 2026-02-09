Padovan | Inter imprendibile Napoli lontano dallo scudetto Conte? Io lo terrei
Per Giancarlo Padovan, l’Inter ha ormai preso il largo nella corsa allo scudetto. Secondo l’esperto, il Napoli non ha più chance e il campionato sembra ormai deciso. Padovan non ha dubbi: l’Inter è troppo forte, mentre il Napoli si allontana sempre di più. Sul fronte allenatori, l’idea di mantenere Conte sulla panchina sembra condivisa, anche se il futuro resta comunque incerto.
"> NAPOLI – Per Giancarlo Padovan la corsa scudetto è ormai indirizzata. Il giornalista è intervenuto al Bar di Tuttomnapoli su Radio Tutto Napoli, offrendo una lettura netta dell’ultimo turno di campionato e delle prospettive delle big, a partire dall’Inter. «L’Inter è imprendibile», ha detto Padovan a Radio Tutto Napoli. «A meno che il Milan non batta il Como e si presenti al derby a meno cinque, che potrebbe diventare meno due. Ma se l’Inter supera questo snodo, per me lo scudetto è fatto». Una convinzione forte, rafforzata dall’idea che i nerazzurri abbiano già messo le mani sul titolo. 🔗 Leggi su Napolipiu.com
