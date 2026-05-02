Al termine della partita tra Como e Napoli, l’allenatore dei padroni di casa ha dichiarato di non essere completamente soddisfatto del risultato, sottolineando che il suo obiettivo era vincere e che questo non è stato possibile. La gara si è conclusa con un pareggio, lasciando l’allenatore con un senso di insoddisfazione per l’esito finale. Non sono state riportate altre dichiarazioni o dettagli aggiuntivi sulla partita.

Al termine della gara finita in pareggio tra Como e Napoli, l’allenatore dei padroni di casa ha commentato il risutato in diretta ai microfoni di DAZN. Ecco quanto dichiarato dal tecnico spagnolo: “Sono molto orgoglioso di quanto fatto nell’ultimo anno. Volevo questa squadra, avremmo potuto anche vincere questa parttita. Abbiamo recuperato tante palle, Nico Paz e Da Cunha, anche Perrone, sono giovanissimi che hanno lottato con De Bruyne, McTominay e Lobotka che sono tre campioni. Non sono contento al 100%, volevo vincere e non l’abbiamo fatto. Sono esigente coi ragazzi e quando non mi danno quanto gli chiedo come nella semifinale di Coppa Italia o contro il Sassuolo non lo dimentico, ma il più delle volte mi danno tanto.🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Como-Napoli, Fabregas: “Non sono contento al 100%, volevo vincere e non l’abbiamo fatto”

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