Da Cunha a Dazn dopo Juve Como | Sono molto contento Fabregas? Ecco cosa penso di lui

Da Cunha ha commentato la vittoria del Como contro la Juventus, attribuendo il risultato alla determinazione della squadra. Ha sottolineato come la prestazione abbia dimostrato la crescita tecnica dei suoi giocatori. Inoltre, ha parlato di Fabregas, definendolo un elemento importante per il futuro del club. La sua analisi si è concentrata sull’impegno collettivo e sulla volontà di migliorare ogni giorno. La squadra si prepara ora alla prossima sfida di campionato.

Da Cunha ai microfoni di Dazn ha analizzato la bellissima vittoria del Como sulla Juventus. Per lui un assist per la rete del 2-0. Fra i protagonisti di Juve Como c’è sicuramente Da Cunha, autore dell’assist del 2-0 di Caqueret. Il giocatore dei lariani nel post partita ha parlato ai microfoni di Dazn. QUI: ULTIMISSIME JUVE LIVE, TUTTE LE NOTIZIE DEL GIORNO PAROLE – « Sono molto felice, abbiamo due giorni liberi e per questo siamo tutti contenti. Abbiamo la tattica, però magari in partita è differente e senza il mister dobbiamo capire cosa fare, è una cosa che ci chiede. Devo tanto a lui e allo staff, perché hanno creduto in me ». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Roma Como, Fabregas nel post gara: «Nessuno mi chiederà più dell’Europa e sono contento. Per il mercato si vedrà… Ecco cosa è successo a Diao e Addai»Dopo la partita di Serie A tra Roma e Como, Cesc Fabregas ha commentato l'incontro e le questioni di mercato, esprimendo soddisfazione per il focus sulla squadra e sull’obiettivo europeo.

Fabregas esulta dopo Juve Como: «Loro sono il Real Madrid d’Italia!n Ecco qual è stata la chiave della vittoria»Cesc Fabregas ha esultato dopo il successo del Como contro la Juventus, attribuendo la vittoria alla determinazione della squadra.

