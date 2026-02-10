Un tempo hanno fatto le fortune del Chelsea ora sono rivali in panchina | Napoli-Como è soprattutto Conte vs Fabregas

Napoli-Como si prepara a essere molto più di una semplice partita di calcio. In campo ci saranno due ex compagni di squadra ora schierati come avversari: Antonio Conte e Cesc Fabregas. I due hanno condiviso successi importanti al Chelsea, ma adesso sono sulle panchine opposte e vogliono vincere a ogni costo. La sfida tra Napoli e Como si trasforma così in un duello tra passato e presente, con il timbro personale di due grandi del calcio.

Napoli-Como sarà soprattutto Conte contro Fabregas: da trionfatori insieme al Chelsea a rivali sulle rispettive panchine. Ne parla Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport. Napoli-Como è soprattutto Conte vs Fabregas: i dettagli. Si legge sul Corsport: Oggi sono entrambi allenatori, mentre all’epoca l’unico a urlare in panchina era Antonio e Cesc, quelle urla, le recepiva in campo, da calciatore. Un fior di centrocampista chic: quella finale del 19 maggio 2018 a Wembley contro lo United di Lukaku e McTominay guidato da Mourinho, lui la giocò dal primo all’ultimo minuto con la maglia numero 4 dei Blues. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Un tempo hanno fatto le fortune del Chelsea, ora sono rivali in panchina: Napoli-Como è soprattutto Conte vs Fabregas Approfondimenti su Chelsea Fabregas Napoli-Chelsea 2-1, fine primo tempo con gli azzurri che hanno ribaltato le proprie sorti (LIVE) Il Napoli ha concluso il primo tempo della sfida contro il Chelsea in vantaggio 2-1. Napoli-Como di Coppa, Conte sfida Fabregas tra tensioni e turnover: McTominay va verso il forfait Martedì sera il Napoli di Antonio Conte affronta il Como nei quarti di Coppa Italia. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Chelsea Fabregas Argomenti discussi: Zelensky: Oltre 1.400 edifici senza riscaldamento a Kiev; Le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina sono una corsa contro il tempo; Jutta Leerdam nella storia: oro e record Olimpico nei 1000m di pattinaggio di velocità a Milano Cortina 2026; La lezione di Mattarella per curvare le scuole alla compostezza e salvare una democrazia senza adulti. E la letterina della Litizzetto. Scarica l'UDA. Napoli-Como, le probabili formazioni: tornano #Beukema e Milinkovic-Savic. In attacco chance per #Giovane Sky Sport. Centrocampo a due con #Elmas-#Lobotka. Lariani coi titolarissimi: Nico #Paz insieme a Addai e Baturina accompagnano l'attaccante cent - facebook.com facebook Le ultimissime sulle probabili formazioni di #Napoli- #Como x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.