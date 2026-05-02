Como-Napoli Duvikas sbaglia il gol incredibile | il Como domina

Nel match tra Como e Napoli, il Como ha creato diverse occasioni nel primo tempo, ma ha mancato un gol incredibile con un errore sotto porta. Il Napoli ha avuto qualche opportunità, senza riuscire a concretizzare. La partita si è svolta senza cambiamenti significativi nelle formazioni, lasciando il risultato aperto. Entrambe le squadre continuano a cercare la rete, mentre il Como cerca di mantenere il controllo del gioco.

? Cosa scoprirai Come può il Como mantenere il controllo senza segnare?. Chi entrerà in campo per cambiare l'inerzia del match?. Perché il Napoli non è riuscito a punire l'errore di Douvikas?. Quale sostituto deciderà il risultato nella ripresa?.? In Breve Douvikas sbaglia al minuto 8 dopo l'assist di Nico Paz. Baturina tenta il tiro al minuto 22 senza trovare il bersaglio. McTominay sbaglia di testa un calcio d'angolo al minuto 18. Morata e Sergi Roberto sono pronti in panchina per il Como. Al primo tempo tra Como e Napoli, Anastasios Douvikas ha sprecato un’occasione clamorosa per sbloccare il risultato al minuto 8 della sfida disputata questo sabato 02 maggio 2026.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Como-Napoli, Duvikas sbaglia il gol incredibile: il Como domina Notizie correlate Diretta gol Coppa Italia: incredibile rimonta dell’Inter contro il Como! A San Siro finisce 3-2Bastoni Barcellona, Flick svela: «Ci stiamo concentrando anche sulla prossima stagione, il che è normale. Como, parla Fabregas: «Giocare bene non vuol dire sempre vincere. Chi pensa che il Como sia preparato per vincere lo Scudetto sbaglia»Fiorentina, Rugani si presenta: «Lazio? C’erano altre squadre in ballo ma sono contento di essere qui. Tutti gli aggiornamenti LIVE Como-Napoli 0-0 Serie A 2025/2026: Sostituzione Martin Baturina RodríguezSerie A 2025/2026, 35a giornata. Cronaca minuto per minuto di Como-Napoli: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match. sport.virgilio.it Como-Napoli, tutti i numeri: al Sinigaglia il Napoli non vince da 24 anni, una sola vittoria nelle ultime sette sfideComo-Napoli, le statistiche della 35ª giornata: gli azzurri non vincono al Sinigaglia dal 2002. Il Como insegue il record storico di vittorie in Serie A. ilnapolista.it