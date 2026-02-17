Como parla Fabregas | Giocare bene non vuol dire sempre vincere Chi pensa che il Como sia preparato per vincere lo Scudetto sbaglia

Fiorentina, Rugani si presenta: «Lazio? C’erano altre squadre in ballo ma sono contento di essere qui. Sull’addio alla Juve.» Psg, rivelazioni dalla Francia sul futuro di Marquinhos! Ha risposto così alle sirene dall’Arabia Saudita ma.Cosa può succedere Open Var, De Marco analizza: «Bastoni? Il contatto è lieve, la simulazione ci poteva stare. Sul protocollo riguardante il doppio giallo» Infortunati Bologna, buone notizie dall’infermeria! Due rientri fondamentali per Italiano Infortunio Rrahmani, dal Kosovo spaventano: a rischio i playoff dei Mondiali a marzo. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

Como-Fiorentina, Fabregas: "Vogliamo vincere, poi penseremo al Milan"Cesc Fabregas ha dichiarato che la Fiorentina punta a vincere contro il Como, senza pensare ancora alla partita successiva contro il Milan.

Il Como attende il Torino al Sinigaglia, Fabregas: "Per vincere occorre una grande prestazione"Il Como si prepara ad affrontare il Torino nell’anticipo di sabato al “Sinigaglia”.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Como, Fabregas: Atteggiamento sbagliato. Morata? Provocazioni fanno parte del gioco; Como, Fàbregas: Diao? Ecco quando può tornare. Morata ha sentito qualcosa…; Fabregas: La colpa è soltanto mia; Fabregas: Quando torna Diao: la data! Morata aveva sentito qualcosa all’adduttore, su Nico Paz e Baturina….

Como: Fabregas, siamo giovani e non pronti per lo scudetto(ANSA) - MILANO, 17 FEB - Cesc Fabregas non fa drammi dopo la sconfitta casalinga da parte della Fiorentina ed è già concentrato sulla partita ... sport.tiscali.it

Como, Fabregas: Diao e Goldaniga si stanno allenando molto beneReduce dal ko interno con la Fiorentina il Como si appresta ad affrontare il Milan nel recupero della 24esima giornata di campionato. Il tecnico lariano Cesc Fabregas ha presentato il match nella ... fantacalcio.it

Allegri parla così, alla vigilia della sfida contro il Como, della lotta Scudetto e raffredda gli animi sulle polemiche di Inter-Juventus. Che ne pensate Il Milan può ancora sognare il tricolore #MilanNews24 facebook

#Como, parla il ds #Ludi Le sue dichiarazioni x.com