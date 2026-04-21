Nella partita di Coppa Italia valida per le semifinali di ritorno, l’Inter ha ottenuto una vittoria per 3-2 contro il Como a San Siro. La gara ha visto una rimonta importante dei nerazzurri, con diverse fasi di gioco e azioni decisive. La cronaca e i risultati sono stati aggiornati in tempo reale, con moviole e analisi dettagliate delle varie fasi della partita. La sfida si è conclusa con l’Inter che ha superato il Como, qualificandosi alla finale.

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© Calcionews24.com - Diretta gol Coppa Italia: incredibile rimonta dell’Inter contro il Como! A San Siro finisce 3-2

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