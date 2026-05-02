Como-Napoli | Douvikas e Diao mancano il gol d' un soffio

Al Stadio Giuseppe Sinigaglia, il match tra Como e Napoli termina con il risultato a reti inviolate, anche se le occasioni non sono mancate. Il Como controlla il possesso palla e si rende pericoloso con alcune azioni, in particolare con Anastasios Douvikas e Assane Diao, che sfiorano il gol senza riuscire a mettere la palla in rete. La partita rimane combattuta e ricca di fiammate offensive.

Al Stadio Giuseppe Sinigaglia il match resta bloccato ma tutt’altro che noioso. Il Como gestisce il possesso e crea le occasioni migliori, andando vicino al gol con Anastasios Douvikas e Assane Diao. Il Napoli prova a colpire in ripartenza, ma la manovra è poco incisiva e le conclusioni latitano.🔗 Leggi su Quicomo.it Notizie correlate Como-Napoli: la partita in diretta: Douvikas manca il gol d'un soffioPer il Como in attacco spazio a Anastasios Douvikas, supportato alle spalle dal trio formato da Assane Diao, Nico Paz e Martin Baturina. Diretta gol Serie A: Como Pisa 2-0, decidono fin qui Diao e DouvikasCalciomercato Genoa, blitz per Tonoli del Modena: fari puntati sul difensore! C’è il prezzo per l’estate Mercato Inter, piovono conferme su Andrey... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Como-Napoli pronostico risultato IA 35ª giornata Serie A; Serie A, oggi Como-Napoli: orario, probabili formazioni e dove vederla; Douvikas una delle certezze del Como: e contro il Napoli...; Como-Napoli: probabili formazioni e statistiche. Como-Napoli, il risultato LIVEConte conferma il tridente con De Bruyne e Alisson Santos a sostegno di Hojlund. Nessuna novità a centrocampo, dietro gioca Beukema (e non Olivera) con Rrahmani e Buongiorno. Fabregas ripropone l'ulti ... sport.sky.it LIVE Como-Napoli 0-0 Serie A 2025/2026: Como Napoli: Ritmo Ma Nessun GolSerie A 2025/2026, 35a giornata. Cronaca minuto per minuto di Como-Napoli: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match. sport.virgilio.it Serie A, Como-Napoli 0-0 dopo 45’: ritmo, spettacolo ma ancora niente gol Stadio Sinigaglia Segui tutti gli aggiornamenti in tempo reale qui https://www.rainews.it/maratona/2026/05/calcio-serie-a-giornata-35-campionato-inter-napoli-milan-juventus-co - facebook.com facebook Serie A, in campo alle 18 Como-Napoli. DIRETTA #ANSA x.com