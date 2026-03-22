Durante la 30ª giornata di Serie A, Como e Pisa si affrontano in una partita che si conclude con un punteggio di 2-0, grazie ai gol segnati da Diao e Douvikas. La cronaca della partita, aggiornata in tempo reale, include sintesi, tabellino, risultati e moviola, offrendo una visione completa degli eventi che si svolgono durante il match. La diretta di questa giornata permette di seguire ogni dettaglio dell’incontro.

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© Calcionews24.com - Diretta gol Serie A: Como Pisa 2-0, decidono fin qui Diao e Douvikas

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